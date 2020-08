Djokovic conquista título de Masters mientras que Osaka se retira

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Novak Djokovic igualó el récord de Rafael Nadal al conseguir su 35to título en un torneo del Masters 1000, luego de superar un mal comienzo para vencer el sábado por parciales de 1-6, 6-3, 6-4 a Milos Raonic en la final del Abierto Western & Southern y seguir invicto esta temporada.



En su preparación rumbo al Abierto de Estados Unidos, que arranca el lunes, el número uno del mundo Djokovic mejoró a una foja de 23-0 en 2020 y a una de 11-0 ante Raonic, subcampeón de Wimbledon en 2016.



Horas antes, la bielorrusa Victoria Azarenka ganó su primer título del tour desde 2016, luego de que Naomi Osaka se retiró de la final femenil a causa de una dolencia en el tendón de la corva izquierdo.



“Sólo espero darme la oportunidad de tener suficiente tiempo” para recuperarme previo al U.S. Open, comentó Osaka.



El Abierto Western & Southern generalmente se lleva a cabo en Ohio, pero este año fue trasladado a Nueva York a causa de la pandemia de coronavirus como parte de un evento de dos torneos en un “entorno controlado”.

Djokovic, que tiene 17 títulos de Grand Slam, enfrentó a Raonic en el Estadio Louis Armstrong, el segundo más importante del U.S. Open, con el techo cerrado a causa de la lluvia.



El serbio lucía apático en el primer set, viéndose exactamente de la forma que uno habría esperado dado que disputó una semifinal de tres horas en la víspera, durante la cual se agarró repetidamente el abdomen y necesitó dos masajes en el cuello por parte de un entrenador.



Raonic, canadiense ubicado en la 30ma posición del ranking de la ATP, tardó 30 minutos en llevarse el primer set. Djokovic no mantuvo ni un punto de quiebre hasta transcurridos 61 minutos de la final, cuando estaba 3-2 en el segundo set, y levantó el puño derecho cuando su golpe de revés capitalizó la oportunidad.



Muy pronto cada quien tenía un set y Raonic parecía reorganizarse rápidamente, rompiendo el saque para ponerse 2-0 en el tercero.



Pero Djokovic se recuperó y le quebró el saque. Lo volvió a hacer la siguiente vez que Raonic sacó, gritando para celebrar una ventaja de 3-2.



Eventualmente, el tenista de 33 años levantó los brazos para celebrar el 80mo título de su carrera y 61ro en cancha dura. Jimmy Connors tiene el récord varonil con 109 títulos, los únicos otros tenistas con más trofeos que Djokovic son Roger Federer, Ivan Lendl y Nadal.

El serbio también ganó el Western & Southern en 2018 y ahora es el primer hombre en conquistar cada evento del Masters 1000, un nivel abajo de los Grand Slam, al menos dos veces.



Osaka dijo que primero sintió un problema con su pierna en el primer partido del torneo y se dio el tirón en el desempate del segundo set en su triunfo por parciales de 6-2, 7-6 (5) en la semifinal contra Elise Mertens.



El sábado, dijo que había sido una “semana emotiva”.



Osaka, de 22 años, llevó el impulso por la justicia racial al tenis diciendo que no iba a jugar la semifinal, uniéndose a los atletas de la NBA, las Grandes Ligas y otros deportes que pausaron esta semana en reacción al incidente ocurrido en Wisconsin, en el que unos agentes policiales balearon a Jacob Blake, ciudadano de raza negra.



La postura de Osaka provocó que el torneo anunciara que iba a tomar una “pausa” para apoyar la causa y suspendió todos los partidos programados para el jueves.



Azarenka, quien se ubica en la 59na posición del ranking de la WTA, dijo que el título era “especial” porque es su primero desde que se convirtió en madre.

