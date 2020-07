Portland Timbers vence a Houston Dynamo y se va a octavos

ORLANDO, ESTADOS UNIDOS.- Con goles de Jeremy Ebobisse y Diego Valeri, los Portland Timbers vencieron este sábado 2-1 al Dynamo de Houston en partido de la segunda jornada del Grupo F y consigue su boleto a octavos de final del torneo de fútbol estadounidense 'MLS is Back', que se lleva a cabo en Orlando, Florida.



Ebobise abrió el marcador al minuto 35 con un zurdazo en diagonal, que anidó en el segundo palo, su segundo del torneo.



Al 61, fue el argentino Valeri quien puso el 2-0 en pizarra, mientras que descotaba por el Dynamo al 86 el hondureño Alberth Elis, de penal y quien pocos minutos después fue expulsado por su segunda tarjeta amarilla en el certamen.



Portland tuvo un intento al minuto 17 cuando el colombiano Yimmi Chará pateó con la zurda desde dentro del área tras asistencia de su compatriota Mauro Manotas, pero el arquero croata Marko Maric despejó bien.



Al minuto 31 el Dynamo ejecutó un tiro libre a unos 25 metros mediante el colombiano Darwin Quintero, quien envió fuera el zapatazo rozando el primer palo.



En las postrimerías del primer tiempo fue el franco-estadounidense Ebobisse quien desde la izquierda conectó un zurdazo en diagonal que sorprendió al arquero Maric para anidar en el segundo palo el 1-0 favorable a Portland. La asistencia fue del argentino Sebastián Blanco.



El primer tiempo fue muy parejo ya que aunque el Timbers tuvo más posesión del balón fue solo el 51% de la veces por 49% el once texano.



El volante Valeri después recibió un pase de Eryc Williamson frente al arco y tras un desmarque pateó con la zurda para meterla pegado al palo derecho para el 2-0. Fue su gol 79 con el Portland en temporada regular.



Houston descontó al minuto 86 por un penal anotado por el hondureño Elis, quien engañó muy bien al arquero Steve Clark.



Timbers lidera la llave con 6 puntos seguido de Houston Dynamo, LAFC y LA Galaxy, que no tiene puntos.