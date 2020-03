Gustavo Reggi siente que la cancha afectó el rendimiento de Olimpia   

EL PROGRESO, HONDURAS.- Gustavo Reggi fue el asignado por Pedro Troglio para brindar declaraciones una vez concluyó el partido que Olimpia igualó de visitante con Honduras Progreso por la jornada 11 del Torneo Clausura 2020.



El asistente técnico olimpista, tan argentino como Troglio, se quejó del estado del campo del Humberto Micheletti y estima que tuvo que ver en el rendimiento, sobre todo ofensivo, de sus pupilos.



"No era lo que esperábamos en el tema de puntos, pero éramos conscientes que veníamos a un campo complicado y fue lo que pasó... No pudimos desplegar un juego vistoso, pero la cancha tampoco ayudaba", lamentó de entrada el preparador táctico.

Reggi, siguiendo el patrón inicial de su comparecencia, indicó que "Olimpia juega de una manera, pero la cancha no te permite jugar de esa manera y cambiás... La actitud de los muchachos fue impresionante, quizás hubo una pelota que atajó 'Caracol' (Menjívar)", desglosó como parte de los escasos momentos de apremio que, afirma, vivieron en la Perla del Ulúa.

José Cañete y el estado físico del plantel

Consultado por el defensor paraguayo José Cañete, quien jugó su segundo duelo del campeonato, casualmente de nuevo contra los progreseños, dijo que lo vio "bien".



"Fue un partido aceptable como todos, estamos contentos porque venía de una lesión pero ya está sumado al grupo y es un jugador importante para tener en cuenta a futuro", advirtió de paso.



El apartado físico, explica que no debe ser condicionante en los partidos, pese a que son, a veces, dos semanalmente: "Fisicamente no incidió porque se corrió y presionó los 90 minutos, fuimos un equipo aguerrido con falta de juego, pero, como ustedes ven, la cancha no ayuda. No pudimos romper a un equipo que estaba metido atrás defendiendo".

Y siguió: "Jugar en un equipo grande te hace tener la posibilidad de jugar algo internacional y mostrarnos... Y están rindiendo de la mejor manera, para los jugadores y la institución es lindo jugar seguido".