¿Cuánto tiempo tardará recuperar restos de Kobe Bryant tras accidente?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-La recuperación de los restos de las víctimas del accidente de helicóptero en el que murió la estrella del básquetbol Kobe Bryant, su hija y otras siete personas "tomará tiempo", dijeron este lunes las autoridades a medida que avanza la investigación sobre las causas del incidente.



"Estamos esperando para medicina forense termine su trabajo de identificación, están ocupados recuperando los restos en este momento, es una tarea muy difícil y va a tomar tiempo, así que sean pacientes", dijo el sheriff de Los Ángeles, Alex Villanueva, en una rueda de prensa.

El helicóptero en el que viajaba el ídolo de los Lakers se estrelló el domingo en un área intrincada de Calabasas, cerca de Los Ángeles.



Viajaba en su helicóptero privado desde el condado de Orange, donde vivía, hasta su academia deportiva Mamba en Thousand Oaks, donde su hija iba a jugar un partido de baloncesto.



Jennifer Homendy, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), que se dedica a la investigación de accidentes de aviación civil, dijo que los investigadores permanecerán el resto de la semana recolectando pruebas.



"La escena del accidente es bastante devastadora", señaló, agregando que los restos de la aeronave están esparcidas a lo largo de unos 180 metros.

"Estaremos aquí unos cinco días en la escena para recoger las pruebas perecederas", añadió. "No estamos aquí para determinar la causa del accidente, no la determinaremos en la propia escena".



Homendy indicó además que el helicóptero no tenía caja negra, lo que no es un requerimiento para este tipo de aeronave.



Precisó que el piloto hizo un requerimiento especial para volar por debajo del mínimo de 1,000 pies de las reglas de vuelo visual (VFR), que fue concedido, y que antes de estrellarse manifestó que subiría para evitar una capa de nubes. Fue el último contacto que hizo, volando a 2,300 pies.

"La pregunta sobre si el piloto debía estar volando en esa neblina, es parte de nuestra investigación", añadió Homendy.



La neblina era lo suficientemente fuerte el domingo para que la policía y el sheriff dejara en tierra sus helicópteros hasta la tarde.



Villanueva indicó además que debido el número de personas que trataban de acceder ilegalmente al lugar del accidente, activó patrullaje a caballo y en vehículos todo terreno para vigilar la zona que "es peligrosa incluso durante el día debido a lo escarpado del terreno".