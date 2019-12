La "necesidad" de ganar la Copa América es de Argentina, dice Scaloni  

CARTAGENA, COLOMBIA.-La "necesidad" de ganar la Copa América que Argentina organizará junto a Colombia en 2020 es de toda la Albiceleste y no solamente de su capitán y estrella Lionel Messi, dijo este martes el seleccionador Lionel Scaloni.



"Argentina necesita el título, no solo él (Messi) (...) Es lo que Argentina anhela hace años", dijo el seleccionador argentino tras el sorteo de la competición en la ciudad caribeña de Cartagena de Indias.



"Esperamos competir como lo venimos haciendo ahora y ojalá lleguemos a la final. Prometer es difícil pero sí que hay compromiso de dar al máximo", agregó el timonel de 41 años.



La Albiceleste ganó por última vez este trofeo en 1993, y con 14 copas se ubica segunda en el escalafón de máximos ganadores por detrás de Uruguay, que tiene 15.

Scaloni deseó que la siguiente edición de la competición americana, que se disputará entre el 12 de junio y 12 de julio, no sea la última de Messi, quien llegará con 33 años.



"Ojalá que no, que siga jugando", afirmó.



El técnico argentino aseguró que el partido inaugural, que su combinado disputará ante Chile el 12 de junio en el Monumental de Buenos Aires, es "importante" por el peso del rival y la localía.



"Sobre todo porque es nuestro país, es el partido inaugural, pero falta mucho", señaló. Los rivales "son todos muy difíciles. La verdad, no teníamos muy en cuenta con quiénes podíamos empezar, no era fundamental".



Argentina lidera el Grupo A junto a Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Australia, que se estrenará como país invitado en el torneo de selecciones más antiguo del mundo.



Colombia y Argentina organizan la primera Copa América a sede doble en un siglo de creación del torneo.

