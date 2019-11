Tottenham golea 4-0 al Estrella Roja y da otro paso hacia octavos de Champions

BELGRADO, SERBIA.- El Tottenham goleó 4-0 al Estrella Roja de Belgrado este miércoles en la Liga de Campeones, con doblete del coreano Son Heung-Min, para dar un paso más hacia la clasificación a octavos de final del torneo continental.

El argentino Giovani Lo Celso abrió el marcador aprovechando un barullo en el área (34), antes de que Son hiciera el 2-0 de disparo a la escuadra (56) y repitiera rematando en el segundo palo un centro de Harry Kane (60), mientras que Christian Eriksen cerró la cuenta de disparo raso (85).

La victoria deja al Tottenham en segunda posición del grupo B con siete puntos, a cinco del Bayern de Múnich, que ganó 2-0 al Olympiacos griego, farolillo rojo con 3 puntos, los mismos que el Estrella Roja.

Al equipo inglés le bastará con ganar alguno de los dos partidos que le quedan para clasificarse para la siguiente ronda del torneo continental.

El Tottenham tuvo el control del balón, pero estuvo a punto de empezar por debajo en el marcador cuando Pavkov remató en boca de gol poniendo a prueba a Paulo Gazzaniga (23).

Pero a la media hora apareció Lo Celso para resolver una serie de rebotes del balón cerca del área con un disparo que supuso el 1-0 (34) con el que se fue al descanso el partido.

A la vuelta, el Tottenham siguió manteniendo el control del balón y acabó cerrando el encuentro con dos goles de Son, que aprovechó primero un pase de Dele Alli para rematar a la red (56) y después repitió empujando una asistencia de Harry Kane (60).

"Creo que ha sido mi mejor respuesta a toda la gente que me ha apoyado" en los últimos días, dijo Son tras el partido, recordando la entrada en la que André Gomes acabó con un tobillo roto en un partido con el Everton.

"Todo el mundo me mantuvo fuerte. Aún me siento mal por lo ocurrido y su situación (de Gomes), pero también me tengo que centrar en mi equipo", añadió el coreano a BT Sport.

Con todo decidido, Eriksen tuvo tiempo de hacer el cuarto con un disparo que se coló en la red llorando (85) para culminar la goleada del equipo inglés, que da un pasito más hacia los octavos de final de la Liga de Campeones.

