Ronaldinho se enferma en Bogotá y cancela evento con niños

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El astro brasileño Ronaldinho resultó afectado de salud este sábado tras su estadía en Bogotá, Colombia, donde se encuentra de gira con varios patrocinadores.



El exjugador del FC Barcelona y la selección de Brasil se reportó mal de salud a causa de la altura de la ciudad de Bogotá, que comprende de 8,016 pies (unos 2,630 metros) sobre el nivel del mar.



De acuerdo con el parte médico, Ronaldinho tuvo que cancelar el evento con unos niños en la capital de la colombiana, tras haber disputado el encuentro amistoso entre el Atlético Nacional y Santa Fe en el Campín de Bogotá, ante 25,000 espectadores. Según se dio a conocer horas más tarde, el brasileño fue sometido a una revisión médica y le recomendaron suspender sus compromisos para guardar reposo.



No obstante, Dinho tiene programado un viaje a la ciudad de Cali, Colombia, este domingo, y su mánager aseguró que no será cancelado.



Se tiene previsto que asista al encuentro América vs Cali con leyendas del fútbol colombiano, como parte de su gira latinoamericana.