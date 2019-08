Diego Vazquez tras ataque a bus de Motagua: sufrimos momentos de pánico

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pedradas y botellazos fue atacado el autobús en el que se transportaba el plantel y cuerpo técnico de Motagua este sábado, cuando se dirigía al Estadio Nacional para enfrentar el clásico capitalino ante Olimpia.

Diego Vazquez, entrenador del Ciclón, condenó lo ocurrido, pues tres de sus jugadores resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial. Se trata del lateral izquierdo Emilio Izaguirre, el portero argentino Jonathan Rougier y el delantero paraguayo, Roberto Moreira.

Vazquez rompió el silencio horas después del ataque y narró cómo ocurrieron los hechos.

"Sufrimos momentos de pánico", confesó Vazquez.

"Salimos a la misma hora, di la charla normal, íbamos en camino del hotel al estadio, que no está lejos, y ahí antes del semáforo que está en la calle principal del estadio íbamos con policía motorizada", explicó Diego Vazquez. No obstante, detalló que en las inmediaciones del tramo recorrido "no había seguridad".

"El mismo semáforo nos paró, la gente de Olimpia empezó a agredir el bus, a tirar botellazos, piedras, a querer golpearnos (...) si hubiésemos ido en un coaster nos hubiésemos dado vuelta", confesó el argentino.

La Barbie agregó que durante ese momento, "los jugadores entraron en pánico, se lanzaron al suelo y temieron por su integridad".

