Neymar reaparece con Brasil para amistosos

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- Tras perderse la Copa América por una lesión, Neymar reaparecerá con la selección de Brasil en los amistosos que disputará en septiembre contra Colombia y Perú.



El astro, cuyo futuro con el Paris Saint-Germain aún no está definido, fue incluido el viernes en la convocatoria hecha por el técnico Tite.



Neymar vuelve como la figura más destacada de la Canarinha y recuperado de la lesión en el tobillo derecho que marginó al delantero de las canchas el 6 de junio pasado, impidiéndole participar en la Copa América que Brasil ganó como anfitrión.



“Conversé con él (Neymar). Dijo que estaba feliz, trabajando hace tiempo”, dijo Tite. “La selección brasileña y yo no vamos a prescindir nunca de un jugador del nivel y la calidad de Neymar”.



El cuerpo técnico de la selección dijo que Neymar está en “perfectas condiciones” y entrenando normalmente desde el 15 de julio con su club francés, aunque no participa de los trabajos tácticos.



Tite incluyó a cuatro jugadores que se estrenarían con la selección, entre ellos Vinicius Junior. El delantero de 19 años fue convocado para amistosos ante Panamá y República Checa en marzo pasado, pero fue descartado por culpa de una lesión que sufrió jugando para su club Real Madrid.

El técnico apostó por dos jugadores del fútbol local que lucirán por primera vez la camiseta verdeamarela: Iván, arquero de 22 años que milita en Ponte Preta; y Bruno Henrique, atacante de 28 años que juega con Flamengo. El otro debutante será Samir, un zaguero de 24 años que actúa con el Udinese de Italia.



Tite quiere profundizar la renovación del equipo que comenzó luego de la Copa del Mundo de Rusia en 2018, y que ha dio sus frutos con la obtención de la Copa América a comienzos de julio pasado.



“Es el momento de aprovechar los amistosos para dar oportunidades a los nuevos jugadores y de dar rodaje a quienes están hace poco tiempo en la selección”, dijo Tite en una conferencia de prensa en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol.



Brasil se medirá con Colombia el 6 de septiembre en Miami y el 10 contra Perú, reeditando la final de la Copa América, en Los Ángeles.



La base del equipo que obtuvo el certamen continental estará presente para los dos partidos, destacándose los mediocampistas Philippe Coutinho (Barcelona) y Casemiro (Real Madrid), el delantero Roberto Firmino (Liverpool), el defensor Thiago Silva (Paris Saint-Germain) y el lateral derecho Daniel Alves (Sao Paulo).



El plantel brasileño se presentará el 1 de septiembre en Miami para comenzar los trabajos preparatorios para los dos partidos.