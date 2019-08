Messi cuenta con Griezmann en su camino por la Champions League

BARCELONA, ESPAÑA.- Lionel Messi tendrá a su lado al recién adquirido Antoine Griezmann en el arranque de una temporada en la que el Barcelona tiene una misión: alzar el trofeo de la Liga de Campeones para poner fin a una sequía de cinco años.



El Barça ganó títulos consecutivos de la liga española y ha dominado con ocho títulos en los últimos 11 años.



Pero luego de desplomes consecutivos en la Liga de Campeones, los jugadores azulgranas -y sobre todo el técnico Ernesto Valverde- afrontan la inmensa presión de volver al trono de Europa.



Aunque Leo Messi ha cambiado la historia del club, guiándolo a 34 trofeos, incluyendo 10 títulos de La Liga, algunos hinchas se habían quejado de que el club no estaba haciendo lo suficiente para rodearle del respaldo necesario para explotar su talento sin par.



Messi continúa firmando campañas de 50 goles, pero el Barcelona no se consagra en la Champions desde 2015, cuando el astro argentino se llevó su cuarta corona europea con el Barça.



Ahora tiene la ayuda de Griezmann, vital en la conquista de Francia en la Copa del Mundo en 2018 y llega procedente del Atlético de Madrid para formar con Messi y Luis Suárez un trío formidable en el ataque.



"Confío en esta plantilla, en estos jugadores, en este cuerpo técnico y no tengo duda de que todos juntos pelearemos por todo”, les dijo Messi a hinchas en el Camp Nou. “La temporada pasada terminó siendo un poco amarga para todos por cómo se dio, pero tenemos que darle valor a la Liga que conseguimos, la octava en once años, eso en cualquier club sería grandioso y en este también es algo muy importante".



Messi tiene ahora 32 años y aunque su calidad sigue siendo fuera de serie, se acerca el momento en el que no podrá sostener más ese nivel excepcional.



Frenet a esa obligación, el club aceptó pagar más de 200 millones de euros por dos jugadores que estima van a marcar la diferencia.

VEA: Cristiano habla de las diferencias entre él y Messi

Los refuerzos

El delantero Griezmann y el mediocampista holandés Frenkie de Jong deberán tener un impacto inmediato.



Griezmann, de 28 años, llegó luego que el Barcelona activó su cláusula de rescisión de 120 millones de euros (134 millones de dólares) para adquirirlo del Atlético de Madrid, debilitando de paso a su mayor rival en la Liga en los últimos dos años. El francés añadirá poderío a la delantera luego que Messi y Suárez se combinaron para anotar 76 goles la campaña previa.



De Jong es la esperanza de Barcelona para ahora y para el futuro. Con 22 años de edad, se suma al club catalán luego de una brillante campaña en la que llevó al Ajax a las semifinales de la Liga de Campeones.



El Barça confía que De Jong sea el conductor en el mediocampo, uno que ha perdido brillo tras las salidas de Xavi Hernández y Andrés Iniesta.

¿Otra oportunidad para Coutinho?

A menos que haya un traspaso de última hora, Philippe Coutinho tendrá otra oportunidad de ganarse a los hinchas en Barcelona tras no satisfacer las expectativas generadas por su llegada en 2017.



El brasileño ha anotado 21 goles en 75 partidos, pero ha sido criticado por no mostrar su mejor nivel en encuentros grandes.



Un mal arranque de temporada podría darle más fuerza a las conjeturas de sus días en el Camp Nou están contado.



Algo similar ocurre con Ousmane Dembélé. El extremo francés de 22 años viene de una campaña decepcionante plagada de lesiones.

La continuidad del técnico

Valverde puede presumir de un palmarés casi que impecable en La Liga. Su Barcelona conquistó títulos seguidos, acumulando apenas cuatro derrotas en 76 partidos en las dos temporadas combinadas.



Pero Valverde se ha quedado a deber en la Champions. El Barcelona perdió 3-0 de visita a la Roma, dilapidando un 4-1 en la ida, en los cuartos de final de 2018. La pesadilla se repitió en la pasada edición cuando Liverpool revirtió un 3-0 en contra al vapulear 4-0 a los azulgranas en la vuelta de semifinales. Además, el Barça claudicó 2-1 ante el Valencia en la final de la Copa del Rey del pasado curso.



Josep Bartomeu, el presidente del club, ha sido firme en su respaldo a Valverde. Pero el ex técnico del Athletic Bilbao no tiene el mismo margen maniobre de antes y una mala racha podrían costarle el puesto.



El Barcelona abre la defensa de su título en Bilbao el viernes, cuando Messi estaría ausente por una lesión en la pantorrilla que sufrió en el primer día de entrenamiento para la temporada.