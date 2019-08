Arsenal contrata a volante Nicolás Pepe por monto récord

LONDRES, INGLATERRA.- Arsenal rompió su récord de traspasos para firmar el jueves al atacante Nicolas Pepe de Lille, parte de los esfuerzos del club británico para regresar a la Liga de Campeones.



El jugador marfileño de 24 años llega a la Premier League en un traspaso valorado en alrededor de 80 millones de euros (89 millones de dólares).



Eclipsa los 67 millones de dólares pagados por la adquisición de Pierre-Emerick Aubameyang en enero del 2018 y añade otra opción al ataque a un equipo que finalizó quinto la campaña pasada.



El técnico de Arsenal Unai Emery dijo: "Nicolas es un jugador muy talentoso que era deseado por muchos de los clubes grandes de Europa. Firmar a un volante de primera clase ha sido uno de los objetivos claves de este período de traspasos y estoy deleitado por su llegada. Él va a añadir velocidad, poder y creatividad, con el objetivo de dar más goles al equipo”.



Pepe comenzó como arquero antes de cambiar al ataque durante su tiempo con el equipo amateur Potiers.





Nicolás Pepe en la sede del Arsenal realizando los primeros trabajos con el club.