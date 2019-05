Luis Suárez operado de una rodilla a un mes de la Copa América

BARCELONA, HONDURAS.- El delantero uruguayo del Barcelona Luis Suárez va a ser operado este jueves del menisco de la rodilla derecha, informó el club azulgrana, sembrando la duda sobre su presencia con el equipo azulgrana en la final de la Copa del Rey y con la Celeste en la Copa América.



"El jugador del primer equipo Luis Suárez tiene una lesión meniscal interna de la rodilla derecha y será sometido hoy a una artroscopia", afirmó el Barça.



"Posteriormente se informará de la evolución de la intervención y del tiempo de baja aproximado", añadió la nota del Barça.



La operación del delantero uruguayo llega dos días después de la humillante eliminación sufrida ante el Liverpool (3-0, 0-4) en semifinales de la Liga de Campeones, el gran objetivo del equipo catalán.



Y se produce a algo más de dos semanas para la final de Copa del Rey contra el Valencia en Sevilla el 25 de mayo, para la que parece seria duda.



La intervención también puede lanza cierta sombra sobre su participación en la Copa América, que se disputa del 14 de junio al 7 de julio en Brasil.



El uruguayo ya había mostrado su deseo de poder estar en la cita continental en una entrevista con el diario Mundo Deportivo en febrero pasado.



"Si tengo salud y estoy bien, sí (quiere jugarla). Ojalá", dijo Suárez, que en respuesta al otro diario deportivo catalán Sport afirmaba haber dejado atrás sus problemas en la rodilla derecha.



"La verdad es que no quiero ni hablar del tema porque desde el parón (de Liga navideño) no he tenido ni el más mínimo dolor", aseguró.



"Llevo un mes limpio, sin dolor, cuidándome, trabajando para no tener ese dolor", añadía entonces el delantero del Barça, afirmando que no había contemplado la opción del quirófano.



Suárez ya estuvo de baja por "molestias en la rodilla derecha" durante dos semanas, entre el 26 de noviembre y el 7 de diciembre de 2018, pero a principios de octubre también había aprovechado el parón de selecciones para tratarse de la articulación.