Jaime Villegas: "Alexis Mendoza siempre ha estado en la lista"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de la Comisión Normalizadora de la Fenafuth, Jaime Villegas, confirmó este día que el entrenador colombiano Alexis Mendoza siempre ha estado en la lista de candidatos a tomar las riendas de la Bicolor.



El estratega cafetero fue separado ayer del Sporting Cristal y es por eso que ha quedado nuevamente libre para poder vincularse a la Bicolor.



"Alexis Mendoza siempre ha estado en la lista de los tres entrenadores que pueden venir a dirigir a la Selección Nacional de Honduras y ya en los próximos días vamos a tener el nombre y firmado para que llegue", dijo Villegas.



El presidente de la Fenafuth no quiso dar detalles de lo que hace falta para nombrar al nuevo estratega de la Selección de Honduras con miras al Mundial de Qatar 2022.



"Es la Comisión de Selecciones que se está encargando de todos los detalles sobre el técnico y es la que está conversando con dos o tres de ellos para llegar a un acuerdo y pueda dirigir a la Bicolor, pero hay que tener paciencia porque Honduras comienza a tener eliminatoria hasta el 2020", indicó Villegas.



Sobre la fecha límite para nombrar al técnico fue muy claro. "No necesariamente puede ser el 15 de febrero puede ser antes de ese viernes o la próxima semana, pero queremos tenerlo bien atado y no pase una sorpresa, pero queremos que ya en el mes de febrero lo tengamos y pueda dirigir en la próxima fecha FIFA".



Hasta los momentos los dos nombres que se han mencionado de esa lista de tres candidatos son el uruguayo Fabián Coito y el colombiano Alexis Mendoza.