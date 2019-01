Guillermo Chavasco sobre Motagua: "Es el rival a vencer siempre"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Guillermo Chavasco es el extranjero del Olimpia que más expectativas ha generado desde su llegada a la cueva del León; el uruguayo compareció este martes en rueda de prensa antes del entrenamiento del equipo.



El extremo aseguró que se ha sentido bien desde su llegada a Honduras, además enfatizó que su adaptación al país y al club ha sido de la forma en como él se lo esperaba, y hasta reveló que no tiene problemas con la comida.



"El tema de las canchas es de lo único que tengo un poco de queja, después he ido adaptándome muy bien, con el clima no tengo problemas, y con el ritmo que tiene cada partido iré mejorando, por suerte me he sentido muy bien", aseguró Chavasco.



Con respecto al torneo dijo: "Nosotros sabemos que será un campeonato parejo, debemos seguir mejorando en lo que se viene haciendo bien, enfocarnos en corregir los errores que cometimos el partido pasado, a los rivales no podemos darles chance, ni tener minutos de desconcentración".



Chavasco también es consciente que en Olimpia la presión es un factor que no deja dar tregua, por lo que se enfoca en rendir lo mejor posible en el equipo.



"En un club como Olimpia no sirve otro resultado que no sea ganar; el caso de Marathón lo tenemos que pensar, podemos descontar esos tres puntos todavía pero nos tenemos que enfocar en lo nuestro", mencionó.



También la presión de la afición es un factor que juega en contra del Olimpia y Chavasco lo tiene claro. "Es que la hinchada es resultadista, y es entendible, la hinchada lo que quiere es que el equipo gane y si se puede ganar jugando bien mucho mejor, la hinchada lo reconocerá mejor".



El uruguayo también reveló quien es su mejor socio. "Por jugar por la banda derecha me tengo que entender con Maylor Núñez, el lateral y con Jorge Álvarez y Deybi Flores también, ellos me dan buenos pases a la hora de filtrar balones, me voy entendiendo muy bien con todo el equipo", aseguró.



Guillermo sabe quién es el rival a vencer para el Olimpia y no tuvo escrúpulos para asegurar que Motagua es el equipo más fuerte del torneo por ser el último campeón.



"Pues el rival más fuerte es el último campeón, Motagua, es el rival a vencer siempre, pero tenemos que ir partido a partido, el rival a vencer es el del domingo, tenemos que ir sumando de tres", cerró Chavasco.