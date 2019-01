Manuel Keossian confirma que Wilson Palacios continuará en Olimpia para el Torneo Clausura

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El volante Wilson Palacios sigue entrenando con Olimpia pese a no haber renovado su contrato. Pero el técnico Manuel Keosseián confirmó este martes que seguirá vestido de blanco.



Al ser consultado por la decisión de mantener al mediocampista en la plantilla, prefirió no dar detalles, sin embargo se mostró molesto al preguntarle si aún cuenta con Wilson para el campeonato.



"Son asuntos míos, no puedo dar detalles de lo que pienso de cada jugador. Si está aquí es porque lo necesito. Le argumento a los jugadores y directiva, ustedes (periodistas) están para opinar. Lo estoy diciendo; quiero a Wilson en el equipo", arrancó diciendo Manolo.

Manolo considera que la experiencia de Palacios servirá de mucho a la plantilla. "Puede aportarme futbolísticamente, qué voy a descubrir a Wilson de su trayectoria, si se pone bien va a jugar".



Al charrúa también le consultaron sobre la situación del portero Donis Escober y aseguró que podría tener más minutos en este torneo.



"Yo también quiero a Donis y está mejor que el torneo pasado. ¿Más participación? Bueno, lo quiero, todavía le queda mucho y hay que darle la oportunidad", cerró.