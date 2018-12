Cinco años de logros y récords de Diego Vazquez con Motagua

TEGUCIGLPA, HONDURAS.- Hace cinco años comenzó la aventura de Diego Vazquez al frente de Motagua, el equipo de sus amores. Ya pasaron diez campeonatos que dejaron frutos importantes y datos que no pueden pasar inadvertidos.



En lo individual, Diego se volvió el técnico que más partidos dirigió a Motagua de forma consecutiva.



La Barbie registra 222 juegos en Liga Nacional más uno de Supercopa, 14 duelos en Copa Presidente y 14 partidos de torneos internacionales, lo que hace un total de 251.



























Bajo la gestión del estratega argentino-hondureño, las águilas anotaron 362 goles en 10 campeonatos haciendo un promedio de 1.6 gol por partido.



Con Vazquez, Motagua conoció su mejor racha sin perder en el 2017, un total de 22 encuentros seguidos empatando y ganando dentro y fuera de Tegucigalpa.



-Papá de Olimpia-

El Motagua de Diego siempre mostró una paternidad importante sobre Olimpia en las semifinales.



Los Azules eliminaron en cinco oportunidades al León. Sumado a ello, le arrebataron la copa al Merengue en la final del Apertura 2018-19 al vencerlos 2-1 en el marcador global. El Ciclón celebró contra los blancos las clasificaciones más épicas de la historia y fueron escritas por héroes como Carlos el Chino Discua, Kevin López, Erick Andino y Rubilio Castillo.



Los mejores extranjeros que trajo La Barbie son: Lucas Gómez delantero argentino que hizo 29 goles y ganó un título, Santiago Vergara, habilidoso volante que anotó goles maravillosos y ganó dos campeonatos, en uno de ellos hizo gol en la final.



El portero Sebastián Portigliatti, quien fue arquero menos goleado en su primer año y ganador de un título en el Nido.























El último es Jonathan Rougier, quien ha actuado de titular en cuatro finales de Liga Nacional, una Supercopa y la final de Liga Concacaf. El mejor torneo de Diego Vazquez de los 10 que ha dirigido es el que recién terminó por varias razones.



La primera, es que se le ganó a Olimpia, un grande de la Liga Nacional y con ello se despejan las dudas de que el Azul solo le ganaba las finales a clubes chicos.



Lo segundo, que Motagua cerró campeón de las vueltas con la mejor delantera, la mejor defensa, muchos goles positivos y un puntaje alto en el rendimiento (71%).



Jugadores como Kevin López, Rubilio Castillo y Roberto Moreira hicieron 21 de los 34 goles que marcó el Mimado en todo el torneo.















No obstante, este no fue el mejor campeonato en cuanto a la producción goleadora. En el Apertura 2015-16, el Mimado anotó 47 goles en 22 juegos.



En ese ruedo se registraron tres buenas goleadas, 5-1 al Victoria, 5-0 al Vida y 7-1 al Real España. Lo raro del caso es que Motagua no salió campeón, perdió la final con polémica arbitral ante Honduras de El Progreso.