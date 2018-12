Manuel Keosseián: Motagua no se hubiera presentado a la final del domingo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aún con la sangre caliente, con la espinita clavada tras haber perdido la final de ida, y con los ánimos a tope, así llegó Manuel Keosseián a la conferencia de prensa brindada este lunes en la sede del Club Olimpia.



Después de la polémica que desató la actuación del árbitro central Héctor Rodríguez en el partido del domingo, Manolo se desahogo en contra de Pedro Rebollar, presidente de la Comisión de Árbitros de la Liga Nacional, y también en contra de su equipo rival, Motagua.



"Presumo que la expulsión de Jonathan Paz en el partido de ayer se fabricó en la semana. Fue un partido antes de la expulsión de Paz y otro después de la expulsión", comenzó diciendo.



Y luego continuó desatando la polémica con sus declaraciones. "Por qué digo que se fabricó en la semana. En la semana nos convocó el señor Rebollar y el señor Burbara (Elías Burbara) a los dos directores técnicos para conversar de las finales y en esa reunión estuvieron presentes los dos árbitros, el que pitó ayer (Héctor Rodríguez) y el que va ser el próximo domingo (Melvin Matamoros), junto al cuerpo técnico de Motagua y el cuerpo técnico de Olimpia y algunos directivos de Olimpia también".

"El técnico de Motagua tomó la palabra y le dijo a Rodríguez y a Rebollar que si el árbitro iba a ser él (Héctor Rodríguez), Motagua no se presentaba a jugar el partido. Con el anuncio de la directiva, él no habló sólo como técnico de Motagua, sino habló por toda la institución de que no se iban a presentar al partido".



El uruguayo también tuvo palabras para el técnico de Motagua, Diego Vazquez, a quién lo catalogó de soberbio.



"Él argumentó que en todos los partidos de años anteriores el árbitro los había perjudicado, y con toda su soberbia, porque es soberbio, lo había sacado de alguna clasificación e hizo incapié durante aproximadamente 10 minutos en una jugada donde fue partícipe Rubilio Castillo en la cual tuvo una fractura. Estuvo diez minutos hablando de lo mismo. Terminando esa discusión le dije a Rebollar ´Yo vine a tratar de aportar algo, yo no vine a escuchar recriminaciones del otro equipo contra el arbitro del domingo´ ", exclamó Manolo.



Con respecto a Héctor Rodríguez, aseguró que habló con el árbitro central antes de finalizar dicha reunión, a quién también criticó mucho por las malas decisiones que tomó durante el partido.



"Le dije al señor Rodríguez ´usted no puede arbitrar en estas condiciones, a usted lo están presionando, usted está presionado, usted no puede pitar este partido´. Yo si fuera árbitro y vienen a acusarme, voy a entrar presionado, voy a entrar pensando en que si cometo un error me van a matar. Le dije a Rebollar que no así no se podía jugar, a Olimpia no le aseguraban nada".



El estratega de los Leones aseguró que la presión ejercida por Motagua en la reunión previa a la final hizo efecto en el partido del domingo.



"Se han decidido copas mundiales, copas América por errores arbitrales, esto fue una presión y esa presión tuvo sus frutos en el día de ayer en el cual increíblemente fue expulsado Jonathan Paz en una jugada donde le sacan tarjeta amarilla y la tarjeta debió ser para Rubilio Castillo porque fue él quien cometió la falta", dijo.

También habló sobre la jugada de la expulsión de Jonathan Paz, "en la jugada siguiente le saca amarilla a Paz y luego lo expulsa, me acerque al árbitro asistente y le digo ¿Qué pasó? y me dice que no vio nada, que no sabe qué pasó. En todo ese momento el cuarto árbitro tuvo una plática constante con el entrenador de Motagua, aparentemente le dijo que Paz dio un codazo. El cuarto árbitro estaba más lejos que yo y él lo vio y yo no, luego lo corroboré en las imágenes y en definitiva no hubo nada".



Además le mandó un mensaje bastante particular a Pedro Rebollar, "hoy leí del señor Rebollar que mi jugador estuvo bien expulsado (risas) lo habrá visto en un ´dron´ Pedro Rebollar, lo habrá visto en un ´dron´ amplificado porque ni la televisión lo vio".



"Yo como entrenador de Olimpia me siento perjudicado por una presión que no debió hacerse, hay que dejar que los árbitros hagan su trabajo. En esa reunión fantasma, porque nunca en la historia ha habido una reunión antes de una final, con los dos árbitros", comentó el estratega albo.



Además concluyó el tema enviándole un mensaje a Motagua.



"Motagua no se hubiera presentado, en el fútbol como en la vida hay que ser transparentes. Yo quiero ganar, pero no quiero ganar a costa de cualquier cosa, ni a costa de presionar gente, a mí eso no me interesa, no me gusta que me favorezcan los árbitros, no quiero, pero ellos se equivocan y quizás el domingo se equivoquen para un lado o para otro, pero no presionar antes del partido que fue lo que hizo Motagua y le dio resultado", cerró diciendo.

