﻿"No estamos en situación de jugar y nos están obligando", asegura Carlos Tévez

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- "No estamos en situación de jugar, nos están obligando a jugar el partido", dijo el ídolo de Boca Juniors, Carlos Tévez, luego del ataque que sufrió este sábado el autobus que transportaba el plantel al Monumental para la final ante River por la Copa Libertadores 2018.



"No estamos en situación de jugar, nos están obligando a jugar el partido. Hay tres compañeros que resultaron afectados por lo que cayó" en el vehículo, dijo el experimentado delantero.



El autobus xeneize fue atacado por hinchas de River Plate con piedras, palos y gas pimienta a pocas calles de ingresar al estadio Monumental, en el barrio de Núñez, en el norte de Buenos Aires.



Varios jugadores, entre ellos el capitán Pablo Pérez, resultaron con laceraciones en los rostros y los brazos producto de los vidrios rotos y los artefactos peligrosos que ingresaron al micro.



"Pablo recién llega del hospital y tiene un parche en el ojo, hay otros compañeros con cortes, hasta hace poco pudimos respirar bien porque los gases nos afectaron. No podemos jugar así", relató Tévez.



Según las imágenes de televisión de varias cadenas deportivas, el vehículo ingresó al estadio con varios vidrios laterales rotos y los jugadores, una vez descendieron, iban tosiendo y con los ojos llorosos por efecto de los gases.



Por los incidentes, la Conmebol postergó en dos ocasiones el inicio del partido, previsto originalmente para las 2:00 (hora Honduras), fijando como hora final la de las 4:15 PM.



El partido de ida en La Bombonera finalizó 2-2, sin incidentes.