Una joven Alemania busca reivindicarse ante Rusia

BERLÍN, ALEMANIA.- No tienen la experiencia de sus mayores pero cuentan con la frescura y el entusiasmo que tanto extrañó Alemania en el Mundial de Rusia. Después del octubre negro de la Mannschaft, sus jóvenes lobos Serge Gnabry, Leroy Sané y Niklas Süle se preparan para tomar el poder con la mira en la Eurocopa 2020.



Este jueves, en el amistoso contra Rusia en Leipzig, es la oportunidad perfecta para que el seleccionador, Joachim Löw, ponga de inicio a un equipo renovado, antes de recibir a Holanda el próximo lunes en Gelsenkirchen por la Liga de las Naciones.



A pesar de las críticas, el seleccionador demora lo máximo que puede el momento de separarse de sus campeones del mundo en 2014, fiel a su convicción de que "continuidad y estabilidad son indispensables para hacer progresar a un equipo".



"Estamos en una fase de cambio, pero en la selección nacional no podemos hacer aparecer un nuevo equipo de un día para otro. Los nuevos jugadores necesitan partidos para encontrar puntos de referencia, y nosotros necesitamos jugadores que tengan esa madurez y esa experiencia", indicó Löw.



La historia situará probablemente el punto de ruptura el 13 de octubre en Amsterdam. Esa noche, en la Liga de Naciones, Alemania, con cinco finalistas del Mundial 2014, fue derrotada 3-0 por un conjunto holandés joven y realista.



Tres días después en París, la Mannschaft volvió a ceder (2-1) frente a Francia, la campeona del mundo, pero esta derrota tuvo otro sabor: "La mejor derrota del año", tituló el periódico Bild.



Porque en París, Löw, muy presionado, puso por fin la alineación que los comentaristas deseaban desde el Mundial. Solo tres "históricos" estuvieron en el terreno de juego: Manuel Neuer (32 años), Mats Hummels (29) y Toni Kroos (28)- y los otros ocho futbolistas tenían entre 22 y 25 años.



"El futuro dirá si ese partido en París marcó el inicio de un nuevo equipo de Alemania", escribió la revista alemana Kicker, "pero esta alineación merece otra oportunidad".



¿Será valiente Löw? "El partido en París mostró que tenemos potencial", dijo, "pero los jóvenes no están maduros todavía. Necesitan una orientación y son los mayores los que les ayudan. Por eso hace falta una buena mezcla (...) Tenemos un año para prepararnos para la Euro 2020 y para integrar a los jóvenes".



Entre los jugadores de 23 años y menos, Timo Werner y Joshua Kimmich ya están asentados. La lucha no ha hecho más que empezar para el resto.