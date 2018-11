Héctor Vargas previo al repechaje: "Que mande los mejores árbitros a este clásico importante"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para el técnico Héctor Vargas el tema arbitral es la principal duda que tiene previo al encuentro entre el Marathón y Real España este miércoles por la ida del repechaje del torneo Apertura.



"Son 180 minutos, es otro campeonato como decimos todos, nosotros cerramos en casa. Vamos a planificar bien que nos toca jugar de visita, tengo entendido que el campo no está muy bueno y buscar los jugadores idóneos de este partido", comentó el argentino.



Apuntó que en ningún momento solicitó que su seleccionado nacional Allan Banegas retornara para el primer derbi sampedrano.



"Seguramente por un pedido por Real España, pero nosotros no se lo pedimos (a la Fenafuth). Misteriosamente llaman que los jugadores pueden jugar, eso debían de hacerlo con anticipación. Lo que me molesta es que hoy viajen a Tegus y vuelvan mañana. Este muchacho (Jorge) Jiménez no representa a ningún entrenador aquí sino que a la Federación".



¿Favorece a Real España? Se le consultó al estratega del actual campeón nacional. "No, lo que me molesta en la desorganización. Te deja la duda si sucedería después, como pasa con el arbitraje, tenés duda. Vez a Armando Castro dirigiendo a Guatemala-Argentina y no te das cuenta del porqué está ahí. No hizo ningún mérito para dirigir un partido como ese".



Vargas mencionó que los futbolistas son los más afectados. "En el desgaste físico porque de viajar a Tegucigalpa y vienen en avión ¿a qué? son cosas incomprensibles. Nosotros en ningún momento mandamos nada".

El duelo de mañana debe ser dirigido por los mejores árbitros del campeonato. "Me preocupa porque siempre que hemos jugado en el Morazán hemos tenido problemas ya sea en Copa Presidente. Además los últimos tres goles de Liga de nuestro rival son de penal, queda duda. Veremos como se comporta el arbitraje en este partido. Hay algunos partidos que están marcados. Que mire bien (Pedro) Rebollar, que mande los mejores árbitros a este clásico importante".



El favorito para este cruce es el Marathón: "Siempre es favorito, juegue contra Olimpia o Motagua, de ahí tenemos que ver si nos alcanza. Somos los campeones, el equipo grande debe ser favorito".



El reglamento le favorece a Marathón al quedar mejor ubicado en la tabla de posiciones, Real España está obligado a ganar. "Eso lo manejamos un poco más los entrenadores, porque de ahí dependen los cambios, la situación. Motagua no lo manejó bien y eso le permitió clasificar a Herediano".



Real España también se queja del arbitraje y Héctor Vargas comentó que "se han quejado mucho, si analizamos el penal contra Vida sobre la hora, nos han cobrado más penales a nosotros. Te vas a quejar porque la equivocación es siempre un error muy grosero, pero a veces lo haces con mala intención".