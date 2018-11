Leonel Messi acusado de supuesto lavado de activos

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Un fiscal argentino solicitó investigar a Lionel Messi y a su padre Jorge Messi por supuestas irregularidades en la gestión de la Fundación Messi, informó este viernes la prensa local.



La solicitud del fiscal en lo Penal Económico Pablo Turano implica a "todas aquellas personas que hayan manejado dinero de la fundación", que en Argentina tiene sede en Rosario, ciudad natal del capitán de la Selección Argentina.



Según el diario Clarín, allegados a Messi afirmaron que la denuncia sobre lavado de dinero "no tiene fundamentos".



El juez Gustavo Meirovich deberá resolver en base al informe del fiscal si abre una causa al respecto.



El fiscal pidió investigar sumas de dinero que ingresaron a la fundación en calidad de donaciones en Argentina y el destino que tuvieron esos fondos.



Según el diario Infobae, la denuncia la inició un exempleado de la fundación que trabajó entre 2012 y 2013 a cambio de que la misma brindara ayuda a su ONG, algo que según el denunciante no se concretó.



"La fundación del jugador habría sido utilizada como 'pantalla' para captar recursos que luego eran presuntamente desviados, parcialmente, hacia cuentas en el exterior de la familia Messi o de terceros, en lugar de destinarse a los fines benéficos previstos", afirma la presentación que cita Infobae.



El demandante afirmó a ese medio que "la idea de ir a la justicia es mostrar el problema de fondo: que la ayuda no llega en realidad a quienes más lo necesitan por no haber mecanismos de control eficientes".



El juez deberá resolver en los próximos días si las pruebas son suficientes para abrir una causa.