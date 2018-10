El colombiano Juan Carlos Osorio no asegura su continuidad al frente de Paraguay

Agencia AFP

CÚCUTA, COLOMBIA.- El entrenador colombiano Juan Carlos Osorio reiteró este martes que su dedicación a la selección paraguaya de fútbol es actualmente del ciento por ciento, aunque evitó ofrecer mayor aclaración sobre su continuidad o no al frente del combinado.



"Se habla demasiado de lo extra futbolístico. Prefiero hablar del juego, del proyecto en el que estoy involucrado", sostuvo el técnico en conferencia de prensa.



Los periodistas locales le insistieron sobre los rumores publicados de nuevo el lunes, que apuntaron a su posible contratación por la federación colombiana desde el mes de enero de 2019.



"Hay un abanico de opiniones que no se puede controlar. La realidad es hoy. Estoy acá (en Paraguay) al ciento por ciento", contestó Osorio, cuya ambigüedad alimentó el debate sobre su futuro.



Sin embargo, el vicepresidente de la federación colombiana, Jorge Enrique Vélez, comentó a la radioemisora paraguaya ABC 730 AM que "nosotros no haríamos nunca ese tipo de desplantes, de quitar a su técnico a ninguna selección".



La nebulosa sobre la permanencia de Osorio en Paraguay parte de su primera conferencia a su llegada a Asunción a principios de septiembre, cuando reconoció su anhelo de entrenar a Colombia.



"No puedo negar como colombiano que el sueño y el objetivo de toda mi vida ha sido dirigir a la selección de Colombia, y darle esa alegría a mi padre", expresó Osorio.



La incertidumbre seguirá latente mientras la selección cafetera continúe sin técnico que releve al argentino José Pekerman, quien puso fin a su ciclo en septiembre.



Osorio abundó sobre la naturaleza de los rumores, argumentando que el fútbol es un medio mezquino. "Abunda la envidia, la falsedad, la hipocresía. El hablar de los demás colegas, criticar", opinó.



El técnico alegó que está en el fútbol, no por contrato ni por el dinero, sino por pasión. "Si me siento cómodo y feliz (en Paraguay), seguiré. El día que no, manifestaré primero a mis jefes, luego a los jugadores y a ustedes", puntualizó.



"Yo a nadie le prometo nada. Si esperan una respuesta a futuro, no se la voy a dar. Estoy a gusto en Paraguay. Trato de aferrarme cada vez mas a este proyecto. Es un reto para mí. El día que tome la decisión (de salir) daré la cara. Lo demás, estamos hablando de supuestos", concluyó.