Brasil y Uruguay jugarán amistoso en noviembre en Londres

SAO PABLO, BRASIL.- La selección brasileña disputará un amistoso contra Uruguay el próximo 16 de noviembre en Londres, en una de las últimas fechas FIFA del año, anunció este martes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).



El duelo, que tendrá lugar en el estadio del Arsenal, será el segundo que enfrente a la 'canarinha' con un fuerte rival sudamericano en este nuevo ciclo iniciado tras la decepción del Mundial de Rusia, donde el equipo de Tite cayó en cuartos de final ante Bélgica.



Antes, Brasil se medirá el próximo martes con Argentina en otro amistoso que se disputará en Arabia Saudita, cuatro días después de enfrentarse contra los anfitriones en Riad, el viernes.



Los esfuerzos de la Seleçao de Neymar, concentrada estos días en Londres, se dirigen ahora a la preparación de la próxima Copa América, que se disputará en Brasil del 14 de junio al 7 de julio de 2019, y donde la 'canarinha' tendrá el reto de conquistar en casa un trofeo que no levanta desde 2007.



"Creo que después de enfrentar a Argentina, un amistoso contra Uruguay está dentro de nuestra idea de observación y preparación. Son dos clásicos con un nivel de enfrentamiento muy alto", afirmó el coordinador de selecciones, Edu Gaspar, citado en el comunicado de la CBF.



En los primeros amistosos de este nuevo ciclo, una Brasil renovada y con varios debutantes venció sin dificultades a Estados Unidos (2-0) y El Salvador (5-0) en septiembre.



Todavía no está confirmado el rival para la segunda fecha FIFA de noviembre, y con la que probablemente cerrará el año.



De su lado, Uruguay se medirá este viernes a Corea del Sur en Seúl, y el 16 de octubre a Japón en Saitama, de nuevo con el veterano seleccionador Oscar Tabárez en el banquillo tras renovar por otros cuatro años su contrato, hasta el Mundial de Catar-2022.