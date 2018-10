Hendry Thomas: "Yo creo que este es un debut soñado"

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Después de nueve años de vestir la camisa del Olimpia, el volante Hendry Thomas volvió a vestir los colores blancos y lo hizo en un triunfo ante el Marathón.



"Estoy muy contento, agradecido con Dios porque se dio la oportunidad de poder jugar hoy y que bueno que fue con una victoria. Hay que seguir trabajando, esto a penas comienza, pero Olimpia tiene que seguir mejorando", comentó.



Thomas asegura que estaba listo para este momento. "Uno siempre tiene que estar en punta de pie, yo lo único que tenía que hacer era trabajar para cuando el profesor creyera que era la oportunidad y no desentonar. Gracias a Dios fue en un clásico, donde todo mundo quiere jugar".



"Me sentí muy bien, agradecido con Dios. Yo creo que este es un debut soñado, estoy tranquilo, pero debe seguir trabajando, ya que faltan cosas para seguir mejorando y alcanzar el mejor nivel", agregó.



Pero el volante sabe que no ha sido fácil el proceso. "Sí me costó la participación, pero prefiero que sea el cuerpo técnico que lo valore. Yo soy de las personas que deben de trabajar al máximo y esperar mi oportunidad".



En cuanto a la presión de los rivales. "Olimpia está acostumbrado a eso y que los equipos al enfrentarnos se convierten, pero igual nosotros tenemos que estar más motivados que ellos".



Curiosamente Hendry Thomas volvió y como capitán del Olimpia. "El gafete lo vamos a dejar a un lado, yo estoy más motivado por el debut, ya que quería jugar, ya que tenía casi dos años sin jugar y el cuerpo técnico de Olimpia me ha dado la oportunidad y muy agradecido".



En cuanto a la edad con la que ha regresado. "Soy de las personas que dice que no hay jugador viejo, hay jugador bueno y malo. Si todavía sentís la ganas de jugar, tenés que correr. Yo creo que esta es una liga complicada y si no estás bien te puede complicar", finalizó.

