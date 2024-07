Asaf Alvarado, el nuevo rostro de Buen Provecho

El chef comparte como con esta nueva experiencia junto a Buen Provecho, espera crecer personal y profesionalmente al lado de la revista y así crecer juntos como referentes de la buena cocina.

“Me llena de mucha satisfacción y alegría ser el nuevo chef de Buen Provecho porque eso significa ser un referente de la gastronomía catracha en Honduras”, agregó.

Con su carisma y talento, Asaf Alvarado se ha convertido rápidamente en uno de los chefs más populares de Honduras. Su participación en Buen Provecho representa un gran paso en su carrera, y está seguro de que junto al programa logrará inspirar a muchos hondureños a cocinar y disfrutar de la buena comida.

No se pierda el programa de Buen Provecho de lunes a viernes a las 9:00 am por el canal de GO TV y déjese sorprender por el talento del chef Asaf Alvarado.