Fundación Terra y USAID impulsan oportunidades educativas en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En alianza con el proyecto Sembrando Esperanza, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) e implementado por CREATIVE Associates International, Inc., y en colaboración con socios locales, Fundación Terra inauguró dos Centros POETA DigiSpark, uno en el Instituto Franklin Delano Roosevelt en Puerto Cortés y el otro en el Instituto Patria en La Lima, Cortés.

Ambos centros atienden a más de 1,000 estudiantes al mes, ofreciendo más de 200 contenidos y actividades que incluyen el uso de inteligencia artificial, cuidado de equipo tecnológico, desarrollo de habilidades digitales y blandas, emprendimiento y preparación para el mundo laboral, entre otros.

Entre los contenidos incluyen: Alfabetización Digital, Ciencias de la Computación, Habilidades para el Empleo y el emprendimiento y Habilidades para la Vida. También, Microsoft, como aliado de The Trust for the Americas de la OEA, provee las Licencias de Software (Windows y Office Suite).