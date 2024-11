Se busca a Marcito. Desapareció tras informe de la Cuenta del Milenio

1

PMOP. La PMOP sigue poniendo el pecho en la lucha contra los criminales, en zonas calientes controladas por las maras, porque, como la Policía no hace su trabajo.

2

BUSCA. Se busca a Marcito Sierra. Desapareció en cuanto salió el informe de la Cuenta del Milenio. Se ofrece recompensa.

3

NEGRO. Jueves negro para Libre y la Ramona: reventados otra vez de la Cuenta del Milenio, la Cepal avisa que Honduras ahora es el país más pobre de LA y, de remate, el CNA le destapó otra olla de corrupción al Redondo y se llevó en la chalana al “Esponda que responda”.

4

PENCOS. Con razón la Ramona andaba de mirame y no me toqués. Temprano dijo que su activista number one, Roosevelito, no tiene nada que ir a hacer al Congreso y por la tarde remató llamando pencos y chabacanes a todos los que opinan sobre el gobierno. Ja...je...ji...jo...ju...

5

CNA. La Ramona anduvo descocida todo el santo día y más temprano, cuando la Gaby destapó la pudrición del Congreso de su conserje, el Redondo, y de Educación, dijo que el CNA es un “partido disfrazado de sociedad civil”. Jueeeee...

6

HEROÍNA. Ajá, pero cuando la Gaby, sin querer queriendo, servía a los intereses de Libre cada vez que destapaba un azo en los tiempos de la tal narcodictadura, allí la Gaby era la gran “heroína” de la sociedad civil.

7

MACCIH. Doble moral de la Ramona, si bien sabe que esos requerimientos de su sobrino Johelito contra los cachurecos están sustentados en casos denunciados por el CNA y que luego fueron usados por la Maccih.

8

DÍA. Hombre, pareciera que ayer fue el “día de la Ramona”, porque, como si ya no era suficiente todo lo que había dicho, también salió furiosa defendiendo los santos óleos al tratado de extradición por parte de Xiomara, y dijo que es una “vergüenza” que un tribunal extranjero juzgue a un hondureño. Jueeeeee...

9

CHAYO. La Ramona, según ella dando “cátedra” de derecho constitucional, dijo que la Constitución establece una “línea de mando” y que Roosevelito no tiene nada que ir a hacer al CN. ¿Qué le pasa a la Chayo?

10

ABOGADA. Increíble, la Monchita es abogada y no sabe -o se hace- que el Congreso tiene facultades claras y precisas para interpelar a quien le ronque la santa gana, incluida ella o al jefe de las Fuerzas Armadas.

11

CAER. Ajá, y Roosevelt Hernández, que no se le despega y le anda cargando hasta la sombrilla, se la pasó todo el día hablando de los “enemigos de la democracia y de la república”. Ni sabe de dónde le van a caer.