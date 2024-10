¡Hombre!, esos magistrados le pusieron la cruz a la CICIH

1

CICIH. Aviso luctuoso: Se le avisa a familiares y amistades de la CICIH que su sepelio será este jueves en el cementerio general de Macondo. Paz a su alma y resignación a sus deudos.

2

OLLA. Hombre, tan bien que iba el gonfalón rojo-blanco-rojo luego del arribo de Salvador y de Cálix, y vienen los magistrados liberales de la Corte y se pasean en la olla de leche.

3

CULPA. Octavio Pineda no se ha andado por las ramas y culpa al “lado oscuro” del PL y, con nombre y apellido, señala a Yani, a Mario Segura y al señor aquel.

4

PACTO. Se parece a los tiempos de JOH, con los diputados que votaron por la reelección de Chinchilla, que la “people” les puso cruz y calavera y no salió ni uno reelecto. ¿Pasará lo mismo con los que votaron por el pacto de impunidad?

5

COSTAL. Una vez más, Jorge Cálix tira a matar, y dice que no es correcto que la Corte de la “injusticia” meta a “delincuentes y corruptos en el mismo costal que los perseguidos políticos”.

6

PLIEGUE. Cálix dice que el PL debe hacer oposición de verdad y, el que no quiera, que se pliegue a Libre de una vez y deje a los liberales de verdad “enfrentar al narcofamilión”.

7

CNE. Hombre, qué cinismo el del Central Ejecutivo, volarle maceta a “Mel” Zelaya en los comunicados y, a la hora de votar en la Corte o en el Congreso, “María Batallón” se queda chiquita. ¿Irá a pasar lo mismo en el CNE en las elecciones?.

8

HISTORIA. Octavio Pineda asegura que Rebeca y compañía quedarán en la historia con ese fallo. En la historia, pero como quedó Plutarco -en los años 50- cuando dijo que la “Constitución es pura babosada”, o como Rodrigón, cuando dijo que “a la Constitución hay que violarla cuántas veces sea necesario”. Judas, La Malinche -en México- y Hitler también quedaron en la historia.

9

TROYA. Ahora el pleito en el PL es por quién es el Caballo de Troya. Con la “histórica” votación en la Corte, vea y no queden “pior” que antes.

10

VALOR. Merary Díaz le manda a preguntar a Xiomara que cómo tiene valor de seguir hablando de la tal “narcodictadura” después del narcovideo de su cuñado “Carlón” y de “la mitad para el comandante”.

11

IGUALES. Que no son iguales, que por favor no la confundan con JOH, pide Xiomara, porque ellos no son narcos. Pero, como en esas redes nadie se escapa, los chuscos hasta viralizaron el narcovideo de “Tío Carlón”.

12

DEDICA. Un poquito más y Xiomara le dedica a JOH la canción de José Alfredo Jiménez: “Que no somos iguales, dice la gente”...