Apuntes: Avisa la Rixi que, brinque quien brinque, sigue de candidata a la guayaba

SIGUE. Avisa la Rixi que, brinque quien brinque y se pique quien se pique, sigue de candidata a la guayaba y con el sombrero de Defensa. De repente y también la nombran en vez de Troglio en el Olimpia.

MISA. Rafa Sarmiento jura que es falso y “una falacia preñada de ignominia”, como decía Oswaldo, esas acusaciones de su primo Carlón de que él armó la misa de cuerpo presente con Los Cachiros y Mata Waldurraga.

JEFE. A lo mejor, según Sarmiento, su primo Carlón está confundido por tanta chamba. También pone a disposición su cargo como jefe de bancada.

TRAMPA. Carlón jura que le tendieron una trampa y que no sabía que Los Cachiros lo habían grabado. Ajá, ¿y si no lo hubieran grabado? ¿Cuántas misas más hubo y no fueron grabadas?

PISTA. Bien dicen que, cuando el río suena... Y esto que todavía no han sacado a bailar lo de la pista de El Aguacate.

DIENTES. En esas redes le han dado duro al tuit y al comunicado de Xiomara, el día que le pidió a todos sus funcionarios candidatos que le presentaran la renuncia ipso facto, y ahora se da con la piedra en los dientes.

MANGOS. O sea que la Rixi ahora tiene todos los sartenes por el mango: maneja el billete en Finanzas; en nueve días pasará a tener el control del CNE por conducto de “Nerón” y de APH y ahora, para terminar de rematar, manejará las Fuerzas Armadas desde adentro. Ja...je...ji...jo...ju...

POBRE. Lo bueno para Libre es que ayer a Roosevelito, en la rueda de prensa, solo le faltó decir: “Rixi sí... otra no”... Pobre Honduras.

30. Bueno, pero si el pueblo y la oposición se paran en “30”, como cuando el “fuera JOH”, ya pueden controlar lo que sea y no habrá manera, si nueve de cada 10 hondureños no quieren saber nada de Libre.

ÚNICA. La única manera que Mel Zelaya se podría salir con la suya es que sus socios liberales se presten a sus trastadas, en el CNE o en la Corte -en el Congreso no le ajustan los votos- así es que, si eso pasa, ya saben quiénes serían los culpables.

NUNCA. Otros juran que ya tienen haciendo calistenia a Octavio Pineda y a Pedro Joaquín, porque la Rixi nunca cuajó.

COSA. Otros, más aventados todavía, juran que se quieren reventar a Rebeca y que luego, en medio del berenjenal con sabor a Mel, vendría la cosa aquella.

CALLES. Allí sale el vago de Sergio Rivera, sin ninguna vergüenza, diciendo que el “pueblo” va a salir a las calles a defender a Libre de los “ataques” de la embajada y de la “derecha”.