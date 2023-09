POCOS. Réquiem para don Jorge Bueso Arias, valiente, honorable, trabajador y distinguido hondureño que ha cumplido ayer, a sus 104 años, la jornada de la vida. Pocos como él.

2009. ¿Cuántos Bueso Arias necesita Honduras? En 2009 no dudó un segundo en poner el pecho por su amada patria, contrario a aquellos que, aunque el pueblo y la nación los distinguió con los más altos honores, hoy, lejos de retribuir el favor a la tierra de sus entrañas, hacen migas con sus enemigos apátridas, empeñados en destruir lo que queda de ella.

JOYA. Adivinen a qué joya, prófugo de la justicia capturaron ayer en Costa Rica y lo mandan de regreso a estas honduras.

HULE. Los trabajadores siguen hule con el pasivo laboral y ni Daniel ni Joel ni Hilario dicen ni pío, porque, como la refundición los tiene hechizados. Tres mil millones han dejado de recibir, al igual que el pobre IHSS.

FOTO. Se busca al alto comisionado de Naciones Unidas, y unos chuscos le piden vía redes que por lo menos mande una foto, para conocerlo o conocerla. ¡Y, que viva el guaro y la cususa, hijos del maíz!

500. ¡Hombre!, unos ilusos creían que eso de la consulta popular era un globo sonda, pero Julio Navarro ya anda haciendo números y jura que no costará ni 500 milloncitos, y le manda a decir al BOC que cuál es el miedo.

PODER. Pero, el BOC no se raja y le contesta a JN y compañía que va pagado, solo que la pregunta no será sobre el mentado socialismo, sino, si la “people” quiere o no que Libre siga en el poder. No hallan qué inventar.

FALTA. Pobrecita Honduras. ¡Qué estará pagando! Los hospitales en calamidad por la falta de medicinas, decenas de escuelas destruidas y sin docentes, las carreteras destartaladas, el país con el menor número de policías per cápita de la región, y Julio Navarro hablando de gastar las fichitas en consultas. Pobre, pueblo, pobre...

CIVIL. Se quedó sin lugarteniente Aldanita, ahora que su asistente ha sido juramentado como jefe del nuevo Servicio Civil. No será que el gordito alcalde, será la mera mera del nuevo ente. ¿Están oyendo, colectivos?

CHAMORRO. Brinco y medio el de Carlos Chamorro, luego que Xiomara pidió el fin del bloqueo contra Nicaragua en Cuba. “¿De cuál bloqueo habla?”, le pregunta, si USA sigue siendo el principal socio comercial de Ortega. Mejor, le dijo, “atrévase a denunciar la persecución contra la Iglesia Católica” y demás atrocidades del dictador y criminal nica.