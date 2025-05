Pastora hondureña es acusada de secuestrar una niña; ella dice que solo le dio "jalón"

"Pase por El Manguito (una comunidad), y no recordaba dónde era el camino para ir a la casa del pastor, entonces decidí preguntarle a una niña. Ella se ofreció a mostrarme y le pregunté para dónde iba ella. La niña dijo: 'Voy al Rodeito a traer un dinero que me mandan'. Está bien, le dije, le vamos a dar jalón. Ella dijo: 'No, porque me van a secuestrar'; yo le dije: 'No, yo soy pastora, no le vamos a hacer daño', ella se subió solita al carro y llegamos al lugar, yo me fui a celebrar el cumpleaños", contó la mujer a un medio local.