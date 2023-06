VISTA. Lamenta Xiomara que la masacre en la cárcel de mujeres se dio a “vista y paciencia de las autoridades de Seguridad”, y anunció “medidas drásticas”.

TRES. Hombre, hace cuánto se les viene diciendo que esa intervención es una farsa, que Julissa no tiene la capacidad ni es seria, que a Sabillón solo le interesan las extradiciones, que Tavo Sánchez es de escritorio y que las pandillas retomaron el control de los centros penales a vista y paciencia de los tres.

TORO. Es urgente que Xiomara asuma el mando de la nación, agarre al toro por los cuernos y que comience volándose a estos tres. ¡Ahhh! y que vuelva a poner a los militares al frente de las cárceles mientras busca otra salida.

SOLOS. Hombre, si para el cierre de edición Xiomara no le había cantado las golondrinas a Julissa, a Sabillón y a Tavo Sánchez, que los tres se agarren de la mano y se salgan solos, como en los partidos de fútbol.

JULISSA. Que ni crean que eso de Támara se va a quedar así, que los culpables se la tendrán que ver con ella, incluido los golpistas y de la narcodictadura, manda a decir Julissa. Pobre, pueblo, pobre...

BARCO. A tiempo ha abandonado el barco el “Inmundo” Orellana. Si en año y medio ya destartalaron lo poquito que se había avanzado en seguridad, desmantelado el sistema de salud, de educación pública, en cuatro años no habrá ni rastros.

AYUDES. Mejor no me ayudes, compadre, le debería pedir Xiomara a varios de sus ministros, incluidos el flamante canciller, que no escribe más burradas tan solo por la gracia divina.

FUERZAS. El remedo de canciller dice que la tragedia en la cárcel de mujeres “demuestra la gran escalada conspirativa contra Xiomara Castro por parte de las fuerzas oscuras”. ¡Bárbaro!

BESTIA. Y qué decir de la “vaca intelectual”, echándole el muerto a la embajada imperial, como todo comunista momificado, del culebrón de Gabriela Castellanos. Este se queda corto con lo de “vaca”. Este es una bestia de dos patas.

MELITO. Bueno, que hasta Melito, el hijo chiquito de la presidente Castro, ha salido a pedirle la cabeza de la “vaca”, por hablar tantas brutadas. Pero la culpa no es del indio, sino, del que lo hace compadre.

ERICK. La campana salvó a “Erick candela” de la cadena de anoche, en la que anunciaría la varita mágica para ponerle fin a los siniestros apagones, que él mismo anunció. Otro que se debería agarrar de la mano y salirse solo de la cancha.