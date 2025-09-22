Al que le caiga el guante, con ese dardo a los que roban públicamente

ROBAN. Deplora el cardenal Rodríguez que hay “administradores del Estado que roban hasta públicamente, y no pasa nada, se denuncia y no hay justicia que los persiga y hasta presumen de usar los bienes robados”. Al que le caiga el guante...

SUERTE. Nasralla tuvo gira por Cortés y Copán, donde se destapó y anunció que, si Johel Zelaya no hace su trabajo y mete preso a los uñudos, en cuanto él llegue le cantarán las golondrinas. La bulla es que R correrá la misma suerte.

LÍNEA. El juez Vallecillo está pidiendo observadores internacionales para su juicio. En los pasillos de la diosa Temis juran que la orden para fregarlo vino de arriba y que todo es parte de una venganza de la jefa por no seguir línea.

YUCA. Mario machete mandó al carajo a los tiktokeros y ya no les prestará el “Chelato Uclés” para el partido contra Brasil, y jura por su hermanita, la Ramona, que lo hace en defensa de los vendedores de yuca y carne asada.

OLÍMPICO. Ajá, pero Nasralla, ni corto ni perezoso, le pide a Supremo que no le pida pan al hambre ni cobija al frío y se lleven el partido para el Olímpico o al Morazán de SPS. El Pollo Contreras también ya puso a la orden sus instalaciones.

VATICANO. El weekend aparecieron nuevas fotos de la comitiva que estuvo en el Vaticano y resulta que andaban más comensales viendo al papa gringo. Qué vida para que fuera eterna.

CACHOS. Pucha, como dice aquel, y así se la pensarán llevar hasta el 30 de noviembre, allí vuelven con la cantaleta de una “campaña” de los cachos contra Ana Paola, “atizada” por malos liberales que les siguen la corriente.

ESTILO. Todos los caminos indican que viene la contratación directa para la conectividad en las escuelas donde no hay internet. A ver qué dice APH, que ahora pretende manejar el CNE al estilo Redondo.

RAÍCES. El candidato del PL jura que la Ramona tiene raíces cachurecas y la mejor prueba es que su hijo, “el que hace y deshace en el BCIE” -dijo- se llama Ramón Ernesto, como el expresidente azulejo de los años 70.

FIRMES. El “papi” anduvo de gira por Choloma y alrededores, donde anunció programas de mitigación contra las inundaciones, lo mismo que atraer inversiones para la generación de empleo. ¡Firmes por Honduras!, dijo el hombre de los burros.

CONVENCE. Que no acepta, por más que le hablen linduras de él, modelos como el estadounidense, dijo la Ramona en Choluteca, que a ella solo le convence el modelo cubano. Jueeeeee...