Adiós a los históricos privilegios de los padres de la Patria

PIE. Se podría decir que el nuevo Congreso ha arrancado con pie derecho, sin pitos ni vuvuzelas y, peor aún, sin patadas ni imposición -sin votos- de un presidente, como hace cuatro años.

MAYORÌA. El miércoles, el Tommy se alzó con la guayaba con 87 votos, en la provisional, y ayer, ya como presidente en propiedad del Congreso, consiguió 86 votos, es decir, la mayoría calificada.

FONDO. Adiós al fondo departamental, al alquiler de carros de lujo, no más pago a los diputados paracas, ciudadanización de las mesas electorales, no más activistas políticos en las Fuerzas Armadas -como Roosevelt- no más violencia en el hemiciclo, las promesas de TZ en su primer discurso oficial.

IMPUNES. El nuevo CN también deberá declarar terroristas, a esos criminales de Libre llamados colectivos, empleados de Jorge Aldana en la AMDC. Los ataques a diputados (as) y a periodistas no deben quedar impunes.

JUICIO. No se habló de juicios políticos ni de destituciones de otros funcionarios -como los PGR- pero se supone que eso será parte de la agenda institucional de los dos partidos históricos.

JUZGAR. Eso de Marlon Ochoa no puede quedarse así. Ese individuo debe ser juzgado por todos sus abusos, atropellos y boicot al proceso electoral y a las dos consejeras. Nunca más debe haber otro Nerón o Mario Morazàn, en los órganos electorales, de ningún partido.

ROOSEVELT. Tampoco debe haber otro Roosevelt -ni con corbata azul ni roja ni verde ni anaranjada- y para eso TZ ha confirmado reformas a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas.

AÑALES. La ciudadanización de las mesas electorales ha sido pedida a gritos por distintos sectores desde hace añales y, ojalá que hoy, por fin, los partidos escuchen ese clamor de la “people”.

CINCO. Lo de la segunda vuelta, de lo cual no se habló, esos son otros cinco pesos. Si hubiera segunda vuelta, en manos de quién creen ustedes que habría quedado el “papi” o SN, si hubiera ganado.

ADEFESIO. Aja y, si es por los “empates técnicos”, también se han dado en las segundas vueltas, como en CR, así es que, eso es un adefesio electoral.

FIRMA. Al final Iroshka puso ticaman a su suplente y lo obligó a retirar su firma, molesta, dicen Julia y compañía, porque ni azulejos ni colorados le quisieron regar maíz para integrar la nueva Junta Directiva. “I can´t believe it”.

IP. Se menciona a la abogada Fabiola Rosa Vijil como la nueva power del IP y a FA en la dirección del Injupemp.