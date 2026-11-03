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Pedro Troglio: "En el fútbol me han enseñado que perder no sirve..."

Pedro Troglio abre su corazón, en Tictac de EL HERALDO, y recuerda a sus padres, su infancia y los momentos que marcaron su vida.

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 17:08
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