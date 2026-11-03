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El hombre que ha visto pasar generaciones por el CN: Norman Arévalo, el “diputado 129”

Norman Arévalo ha vivido una historia poco común: pasó del fútbol a convertirse en una figura emblemática del Congreso Nacional de Honduras. Conocido como el “diputado 129”, suma más de 44 años siendo testigo de la evolución del Poder Legislativo y de distintas generaciones de diputados.

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 16:35
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