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Tío de joven desmembrado en Juticalpa relata cómo se enteró del crimen

El asesinato de Carlos Alfonso Barahona, de 24 años, ha causado consternación en Olancho. Su tío contó cómo la familia recibió la noticia, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el crimen. Hasta el momento, no se ha localizado el torso de la víctima.

  • Actualizado: 10 de noviembre de 2026 a las 10:43
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