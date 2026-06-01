EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos sucesos
Sube a 9 el número de muertes en accidente de volqueta en Villa Nueva
El número de fallecidos por el accidente de una volqueta en la colonia Villa Nueva aumentó a nueve, según el último reporte de las autoridades.
Javier Flores
seguir +
Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 16:10
El Heraldo Videos
Videos sucesos
Sube a 9 el número de muertes en accidente de volqueta en Villa Nueva
Javier Flores
Videos sucesos
Medicina Forense efectúa levantamiento de víctimas tras accidente en la colonia Villa Nueva
Marvin Salgado
Videos sucesos
Bomberos y rescatistas continúan atendiendo la emergencia en la colonia Villa Nueva, Tegucigalpa
David Romero
Videos sucesos
Miguel Osorio detalla ingreso de heridos al Hospital Escuela tras accidente en Villa Nueva
Nayely Santos
Videos sucesos
Bomberos brindan detalles de trágico accidente de volqueta en Villa Nueva
Javier Flores
Videos sucesos
Tragedia en la colonia Villa Nueva deja muertos, heridos y destrucción
David Romero
Videos sucesos
Casas y negocios destruidos tras violento accidente en la colonia Villa Nueva
Cortesía
Videos sucesos
Emergencia en Tegucigalpa: volqueta causa fatal accidente en colonia Villa Nueva
Cortesía
Videos sucesos
Accidente de volqueta deja varias víctimas en la colonia Villa Nueva
Cortesía
Videos sucesos
Escena de horror en Villa Nueva tras accidente de volqueta con saldo mortal
Cortesía
Videos sucesos
Volqueta provoca tragedia en Villa Nueva y deja varios fallecidos y lesionados
Cortesía
Videos sucesos
Último adiós al director Víctor Fiallos en emotivo sepelio en Cortés
Grupo OPSA