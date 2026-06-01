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Sube a 9 el número de muertes en accidente de volqueta en Villa Nueva

El número de fallecidos por el accidente de una volqueta en la colonia Villa Nueva aumentó a nueve, según el último reporte de las autoridades.

  • Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 16:10
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