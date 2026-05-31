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Último adiós al director Víctor Fiallos en emotivo sepelio en Cortés

El director del Instituto Polivalente Brisas del Valle, Víctor Fiallos, fue sepultado en Cofradía, Cortés, tras ser asesinado. El sepelio estuvo marcado por el dolor de sus familiares, amigos y miembros de la comunidad educativa, quienes le dieron el último adiós.

  • Actualizado: 31 de mayo de 2026 a las 14:39
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