“Quisieron huir”, pero el ataque fue letal en Rigores, Colón

En Rigores, Trujillo, la violencia dejó un escenario de horror tras una masacre en la que varias personas perdieron la vida mientras intentaban huir del ataque armado.De acuerdo con versiones recopiladas en el lugar de los hechos, algunas de las víctimas corrieron en un intento desesperado por salvarse, pero fueron alcanzadas por los disparos, quedando tendidas en distintos puntos de la zona.