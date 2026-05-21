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Jueves sangriento en Honduras: dos masacres dejan cerca de 20 muertos

Uno de los hechos ocurrió en Trujillo, donde más de 10 personas fueron asesinadas en una finca de palma africana, mientras que en Omoa un enfrentamiento dejó muertos a agentes de la Dipampco y presuntos criminales.

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 13:24
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