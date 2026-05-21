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Mujer relata a EL HERALDO cómo fue asaltada en la colonia San Ángel; cámaras captaron el hecho

La ciudadana Pamela Julissa Pastrana, víctima de un asalto en la colonia San Ángel de la capital hondureña, conversó con EL HERALDO y relató su testimonio sobre lo ocurrido. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad.

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 12:41
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