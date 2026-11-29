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De las redes sociales a la tragedia: ¿quién era Dennis Almendares?
La muerte de Dennis Almendares, conocido en TikTok como «El Flaco», ha causado consternación entre sus seguidores. El creador de contenido, de 38 años, fue asesinado a disparos en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, después de participar en un partido de fútbol con otros tiktokers.
Rodiney Cerrato
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Publicado: 29 de noviembre de 2026 a las 12:58
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