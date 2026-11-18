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Cártel del Diablo publica videos y se atribuye cuatro masacres en el departamento de Yoro
Cuatro masacres que se registraron en Yoro la madrugada de este miércoles 18 de noviembre en Yoro, estremecieron al país, luego de que el Cártel del Diablo se atribuyera los crímenes múltiples con videos publicados en redes sociales
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Actualizado: 18 de noviembre de 2026 a las 09:46
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