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Se registra explosión de cilindro en un centro comercial de Tegucigalpa

Momentos de tensión se registraron este domingo en el área de comidas de un centro comercial de la capital, tras la explosión de un cilindro de gas que provocó alarma entre clientes y empleados

  • Actualizado: 07 de junio de 2026 a las 13:06
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