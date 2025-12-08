  1. Inicio
Scherly Arriaga ofrece su curul a decisión de “Mel” Zelaya

La diputada de Libre, Scherly Arriaga, aseguró que ganó su escaño con el apoyo del pueblo y de su partido, rechazando tajantemente cualquier vínculo o beneficio proveniente “del crimen organizado”.

  • 08 de diciembre de 2025 a las 15:12
