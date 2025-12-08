Indulto de JOH
Scherly Arriaga ofrece su curul a decisión de “Mel” Zelaya
La diputada de Libre, Scherly Arriaga, aseguró que ganó su escaño con el apoyo del pueblo y de su partido, rechazando tajantemente cualquier vínculo o beneficio proveniente “del crimen organizado”.
Redacción El Heraldo
seguir +
08 de diciembre de 2025 a las 15:12
El Heraldo Videos
Videos
Scherly Arriaga ofrece su curul a decisión de “Mel” Zelaya
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Divulgación vuelve a funcionar tras días inactiva; Asfura sigue arriba
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Talanga rechaza a Rixi Moncada y la deja en tercer lugar
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Policía derriba a motociclista que huyó de retén
Cortesía
Videos Honduras
Más de 48 horas sin actualización de resultados pese a promesa del CNE
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Roger Stone cuestiona candidatura de Nasralla y da por definida la elección en Honduras
Jefry Sánchez
Videos Honduras
CNE reporta exposición crítica de credenciales del TREP a empleado vinculado a Ochoa
Jefry Sánchez
Videos deportes
Real Madrid se hunde cada vez más: Ahora cayó ante Celta de Vigo por la Liga de España
Redacción El Heraldo
Videos entretenimiento
Romance oficial: Malena Maradiaga y “Eduardito” Maldonado confirman su relación
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Juan Orlando Hernández reconoce apoyo de su abogado durante su soledad en prisión
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Pedro Cáceres ejerce su voto con seguridad y confía en ganar la alcaldía de San Antonio de Flores
Juan Flores
Videos Honduras
San Antonio de Flores vota bajo supervisión del presidente del Consejo Departamental Electoral
Juan Flores