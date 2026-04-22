Romell Quioto sigue encendido en Arabia Saudita y llegó a los 10 goles con Al Faisaly

La anotación del atacante llegó al minuto 64, en una jugada que reflejó su potencia y calidad individual. Quioto recibió un pase en profundidad por el costado izquierdo, le ganó la espalda a su marcador con velocidad, controló el balón con seguridad y, tras avanzar hacia el centro, sacó un potente remate que se incrustó en el ángulo, imposible para el guardameta rival. Un gol de gran factura que volvió a confirmar el buen momento que atraviesa en el fútbol saudí.