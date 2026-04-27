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Restauran el Jardín Maya La Concordia en el centro histórico de Tegucigalpa

Las labores buscan recuperar este espacio público emblemático, mejorar su infraestructura y conservar su valor cultural y turístico para visitantes y capitalinos.

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 11:04
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