Calidad del aire en Tegucigalpa alcanza nivel insalubre este 27 de abril

Según el más reciente informe de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, la calidad del aire en Tegucigalpa se mantuvo en nivel moderado en días recientes. Sin embargo, este 27 de abril a las 8:00 a.m. el índice alcanzó un nivel insalubre, lo que puede provocar efectos negativos en la salud de personas pertenecientes a grupos sensibles.