EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
Rescate de niño de tres años en Los Corales, Venezuela
Un menor de tres años fue rescatado seis días después del derrumbe del edificio Los Corales en Venezuela
Redacción El Heraldo
seguir +
Actualizado: 30 de junio de 2026 a las 15:06
El Heraldo Videos
Videos
Rescate de niño de tres años en Los Corales, Venezuela
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Juan Orlando Hernández volverá a Honduras: comparecerá ante la CSJ en agosto de 2026
Laura Cáceres
Videos deportes
¿Saben de fútbol? Así responden los estudiantes de la UNAH en plena fiebre mundialista
Rodiney Cerrato
Videos mundo
Hondureños se unen a la ayuda humanitaria para Venezuela tras los terremotos
Rodiney Cerrato
Videos
Brasil está en octavos: así fue la celebración de sus aficionados tras eliminar a Japón
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Shin Fujiyama lamenta la derrota de Japón: "En el último momento nos goleó Brasil"
El Heraldo
Videos sucesos
Caso Emily Sajn: lo que se sabe de sus últimos momentos con vida en Comayagüela
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Marco Tulio Funes: maestros exigen nueva dirección en el Instituto Central Vicente Cáceres
Marbin López
Videos Honduras
Crisis en el Central Vicente Cáceres: exigen nombrar nueva dirección
Marbin López
Videos deportes
Reacciones de los aficionados en el Mundial 2026
Philep Clarke
Videos deportes
Hinchas de Japón destacan en el Mundial por su entusiasmo
Philep Clarke
Videos deportes
Shin Fujiyama disfruta el Mundial 2026 gracias a Carlos Eduardo Espina
El Heraldo